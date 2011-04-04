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zzzzzz написав:поповнення вкладів відкритих або пролонгованих з 01.09.2019 р. максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або суми вкладу на 1 число поточного місяця, але не більше ніж 100 тис. грн (5 тис. дол./євро).
Спасибо. Мне не подходит. У меня уже есть депозит под фонд. Заканчивается через 2 месяца, и этот столб не подойдет. На него смогу только малую часть перекинуть. А остальную сумму или выносить из банка, или открывать по ставке которая будет в тот момент.
chipmunk написав:Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться
Гарбуз, давай девал! ( с)
Девал нечаянно нагрянет, Когда его совсем не ждешь. И каждый доллар сразу станет Удивительно хорош И ты поешь...
Размечтались, оселедець на попке не слипнется Это будет полномасштабный Кризис, наподобие во времена Золотого стандарта, который устранит диспропорции и перекосы, приведя к сдутию громадного пузыря задолженности всех и вся. Другими словами, будет банкротство закредитованных предприятий с неэффективной экономико-финансовой политикой вместе обнулением вложений их инвесторов. Процентные ставки по вкладам в лучшем случае останутся на текущем уровне, учитывая и без того высокую закредитованность (это у нас), за рубежом же возможен мораторий на возврат вкладов вместе с отрицательными по ним процентными ставками, чтобы можно было поддержать и улучшить финансовое состояние перспективных, но сильно закредитованных предприятий, таким образом частично списав их задолженность.
У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.
Scorpio38 написав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка, де зараз найвищі ставки по ощадному рахунку (з можливістю зняття і поповнення, без перерахунку %)?
І Вам доброго. В Фарсі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Аlександр написав:Это будет полномасштабный Кризис, наподобие во времена Золотого стандарта, который устранит диспропорции и перекосы, приведя к сдутию громадного пузыря задолженности всех и вся. Другими словами, будет банкротство закредитованных предприятий с неэффективной экономико-финансовой политикой вместе обнулением вложений их инвесторов. Процентные ставки по вкладам в лучшем случае останутся на текущем уровне, учитывая и без того высокую закредитованность (это у нас), за рубежом же возможен мораторий на возврат вкладов вместе с отрицательными по ним процентными ставками, чтобы можно было поддержать и улучшить финансовое состояние перспективных, но сильно закредитованных предприятий, таким образом частично списав их задолженность.
У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.
Вмієте Ви страхів нагнати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Investor_K написав:Кроме депозитов куда еще может пристроить деньги обычный колхозник-миллионер?
в недвигу. странно евреи и др. заграничный народ скупает недвигу в киеве, одессе, львове, харькове, днепре и потом сладко на аренде зарабатывают. а наши всё ещё играют в игру с банками под названием - взуйте меня.
Надеюсь, вы о коммерческой, на жилой даже 8% годовых заработать надо постараться
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Аlександр написав:У нас еще по Фонду в плане возврата вкладов из банков-погорельцев могут быть изменения. Возвращать будут 200 000 грн., но только раз в год с любой суммы и с одного банка, не в зависимости от того, лежат ли у вас, допустим, 600 000 грн. в одном банке или разбросаны по трем. Т. е., если 600 000 грн. в одном банке, - на протяжении 3-х лет получите их все равными частями, если же в трех - тоже на протяжении 3-х лет, но не более 200 000 грн. в год.
об этом слышу уже лет пять минимум, а воз и ныне там. считаю, если и сделают, то постфактум. просто в какой-то момент тупо ограничат выдачу. как когда-то вводили мораторий.