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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:44

Квесторе_поверніться

Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:15

  NDV написав:Квесторе_поверніться

Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.

Це в шановної Любопитної можна запитати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59

Банк Львов меня разочаровал.

Пришел сегодня открывать столб. На сайте указана информация что при открытии депозита 367-548 дней, базовая ставка 15,5% + 1% за открытие через интернет.

Зображення

Но когда заходишь в ИБ и хочешь открыть депозит на 548 дней, то этого нельзя сделать !! Можно открыть на 549 дней, но этот депозит идет как депозит 18-24 месяца с базовой ставкой 14% и в итоге открывается под 15%
В итоге на год можно получить надбавку и ставка будет 16,5%
На 1,5 года в ИБ нет надбавки, ставка выходит 15% , проще открывать в отделении 12-18 месяцев по ставке 15,5% или через ИБ на 2 года под 15% , я конечно был очень огорчен такой криворукостью ИБ, разочарованный открыл столб на 2 года под 15% ( поплнение без ограничений, но пополять можно только 1 год ). На данный момент пополнять не планирую, ну а что там будет через год, посмотрим.



Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:01

Рекомендую столб в РВС банке на 3 года по ставке 15% с ежемесячной выплатой. Ограничений на пополнение никаких нет. Столб дешевый - 1 тыс.грн.

Сейчас ставка выглядит низкой, а через год - полтора может это уже будет и не низкой ставкой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:03

zzzzzz, так, є таке в Львівських швейцарів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:04

  Квесторе_поверніться написав:zzzzzz, так, є таке в Львівських швейцарів.

Если бы я это знал, не поехал на эту Гоголевскую. Пока туда доберешься, пока найдешь место для парковки, ну их нафик.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:28

  zzzzzz написав:Рекомендую столб в РВС банке на 3 года по ставке 15% с ежемесячной выплатой. Ограничений на пополнение никаких нет. Столб дешевый - 1 тыс.грн.

Сейчас ставка выглядит низкой, а через год - полтора может это уже будет и не низкой ставкой.

Із старих запасів є такий під 16%.
Але оце щось Катерина бочку на Руслана покотила.
Каже що він дражниться з НБУ - купляє 1% банки. :)
Ну і модель банки для НБУ незрозуміла, не знає на чому Руслан банкує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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