Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59

Банк Львов меня разочаровал.Пришел сегодня открывать столб. На сайте указана информация что при открытии депозита 367-548 дней, базовая ставка 15,5% + 1% за открытие через интернет.Но когда заходишь в ИБ и хочешь открыть депозит на 548 дней, то этого нельзя сделать !! Можно открыть на 549 дней, но этот депозит идет как депозит 18-24 месяца с базовой ставкой 14% и в итоге открывается под 15%В итоге на год можно получить надбавку и ставка будет 16,5%На 1,5 года в ИБ нет надбавки, ставка выходит 15% , проще открывать в отделении 12-18 месяцев по ставке 15,5% или через ИБ на 2 года под 15% , я конечно был очень огорчен такой криворукостью ИБ, разочарованный открыл столб на 2 года под 15% ( поплнение без ограничений, но пополять можно только 1 год ). На данный момент пополнять не планирую, ну а что там будет через год, посмотрим.