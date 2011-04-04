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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01
Menwyy написав:Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?
Можна не париться, головне щоб на терміналі франки світилися і в тарифі карти не було % за конвертацію. Валюта великого значення не має, якої більше ту й можна витрачати))
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:33
Menwyy написав:
Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?
ТАСя открывает Б5 в CHF - по тратам будет даже кэшбек 1%
карта именная, открывают только в отделении на Петлюры, ждать около 5 дней
оформление и пополнение без мзды, если нужно будет снять остаток после поездки - то через кассу 15 грн. комиссия с любой суммы
Приват Универсальная в долл
будет конвертация по куру МПС
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:34
Menwyy написав:
Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?
Смотря какого банка, подавляющее большинство конвертирует валюты третьих стран только через доллар, так что лучше евровой картой не пользоваться, чтобы исключить риск попадания на тройную конвертацию
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