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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Menwyy написав:Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?

Можна не париться, головне щоб на терміналі франки світилися і в тарифі карти не було % за конвертацію. Валюта великого значення не має, якої більше ту й можна витрачати))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 00:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Лучше в той, в которой зарабатываете имхо)
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:33

  Menwyy написав:Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?


ТАСя открывает Б5 в CHF - по тратам будет даже кэшбек 1%
карта именная, открывают только в отделении на Петлюры, ждать около 5 дней
оформление и пополнение без мзды, если нужно будет снять остаток после поездки - то через кассу 15 грн. комиссия с любой суммы

Приват Универсальная в долл будет конвертация по куру МПС
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:34

  Menwyy написав:Коллеги, а картой в какой валюте нынче в Швейцарии правильно рассчитываться? (Доллар или евро?) Или использовать гривну и не париться?

Смотря какого банка, подавляющее большинство конвертирует валюты третьих стран только через доллар, так что лучше евровой картой не пользоваться, чтобы исключить риск попадания на тройную конвертацию
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  #<1 ... 705706707708
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