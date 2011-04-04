Квесторе_поверніться
Чув що Сосіс банка скоро уходить. Чи то злиє язики
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:20
Квесторе_поверніться
Чув що Сосіс банка скоро уходить. Чи то злиє язики
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
на жаль буквально сьогодні Форвард знизив ставки
-1%
деталі постив на профільній гілці, тут - viewtopic.php?p=4844449#p4844449
+50грн !
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25
Re: Байки про банки і не тільки....
цей продукт (депозит до 30-річчя банку) вже теж зняли із продаж..
тоска пічалька
viewtopic.php?p=4838874#p4838874
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну прям везде умудрился опоздать буквально на пару дней
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