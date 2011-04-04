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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:20

Квесторе_поверніться
Чув що Сосіс банка скоро уходить. Чи то злиє язики
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:PS Можете посмотреть в сторону Форвард.


на жаль буквально сьогодні Форвард знизив ставки
-1%

деталі постив на профільній гілці, тут - viewtopic.php?p=4844449#p4844449
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:Ещё можешь посмотреть депозит от Идея банк:
viewtopic.php?p=4838874#p4838874


цей продукт (депозит до 30-річчя банку) вже теж зняли із продаж..
тоска пічалька

viewtopic.php?p=4838874#p4838874
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну прям везде умудрился опоздать буквально на пару дней
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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