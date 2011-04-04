на жаль буквально сьогодні Форвард знизив ставки
-1%
деталі постив на профільній гілці, тут - viewtopic.php?p=4844449#p4844449
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
на жаль буквально сьогодні Форвард знизив ставки
-1%
деталі постив на профільній гілці, тут - viewtopic.php?p=4844449#p4844449
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25
Re: Байки про банки і не тільки....
цей продукт (депозит до 30-річчя банку) вже теж зняли із продаж..
тоска пічалька
viewtopic.php?p=4838874#p4838874
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну прям везде умудрился опоздать буквально на пару дней
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова
разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки
системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:04
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:23
Raymond
дик вже понизили!
були ще кращі ставки (особлиов на 5р) ще пару тижнів тому..
гривня теж була більша
моя думка - будуть і далі понижати (навіщо бути білою вороною коли у всіх лише вниз..)
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:26
норм. хід, особливо після кидка баб Лєри і рожкової -
"Через націоналізацію сім`я Суркісів втратила понад 248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні — уже як фізособи."
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:30
Змова Братків і Вуйця Бєні проти Пороха
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:36
Змова Братків, Вуйця Бєні, і путєна проти Пороха
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Про супостата пу там не згадувалось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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