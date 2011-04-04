RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 707708709710>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:PS Можете посмотреть в сторону Форвард.


на жаль буквально сьогодні Форвард знизив ставки
-1%

деталі постив на профільній гілці, тут - viewtopic.php?p=4844449#p4844449
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  MASolomko написав:Ещё можешь посмотреть депозит от Идея банк:
viewtopic.php?p=4838874#p4838874


цей продукт (депозит до 30-річчя банку) вже теж зняли із продаж..
тоска пічалька

viewtopic.php?p=4838874#p4838874
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну прям везде умудрился опоздать буквально на пару дней
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10366
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:33

Re: Байки про банки і не тільки....

http://финбаланс.ком.юа/news/dt-surkis ... privatbank
Очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова
разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки
системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10366
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:04

  Stringer написав:Ну прям везде умудрился опоздать буквально на пару дней

в комінвестбанке шикарные ставки по грн и валюте, также можно застолбится до 5 лет до 17,5% в грн и 5% в валюте! Говорят что там тоже скоро понизят ставки! Спешите!
Raymond
 
Повідомлень: 776
З нами з: 16.12.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:23

Raymond

дик вже понизили!
були ще кращі ставки (особлиов на 5р) ще пару тижнів тому..
гривня теж була більша

моя думка - будуть і далі понижати (навіщо бути білою вороною коли у всіх лише вниз..)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:26

  Stringer написав:http://финбаланс.ком.юа/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank
Очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова
разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки
системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы


норм. хід, особливо після кидка баб Лєри і рожкової -

"Через націоналізацію сім`я Суркісів втратила понад 248,6 мільйона доларів і 574 тисячі євро в кіпрській філії банку як юридичні особи і ще 1,04 мільярда гривень в Україні — уже як фізособи."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:30

  Stringer написав:http://финбаланс.ком.юа/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank
Очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова
разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки
системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы

Змова Братків і Вуйця Бєні проти Пороха
http://finbalance.com.ua/news/u-poroshenka-prokomentuvali-pozov-surkisiv-povyazali-yoho-z-interesami-kolomoyskoho
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31502
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:http://финбаланс.ком.юа/news/dt-surkisi-v-londoni-podali-pozov-proti-poroshenka-tse-mozhe-vplinuti-na-privatbank
Очередное подтверждение, что банда гонтарева-рожкова
разгромила банковскую систему украины и уничтожала банки не ради очистки
системы, а в корыстных целях президента мародера и ради собственной наживы

Змова Братків і Вуйця Бєні проти Пороха
http://finbalance.com.ua/news/u-poroshenka-prokomentuvali-pozov-surkisiv-povyazali-yoho-z-interesami-kolomoyskoho

Змова Братків, Вуйця Бєні, і путєна проти Пороха :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10247
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6498 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Змова Братків, Вуйця Бєні, і путєна проти Пороха

Про супостата пу там не згадувалось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31502
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 707708709710>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 80860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20724
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.