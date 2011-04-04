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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42
greenozon написав:Raymond
дик вже понизили!
були ще кращі ставки (особлиов на 5р) ще пару тижнів тому..
гривня теж була більша
моя думка - будуть і далі понижати (навіщо бути білою вороною коли у всіх лише вниз..)
а які були максимальні ставки на 5 р?
так і мова про те ще збираються понижати скоро(
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:47
Raymond
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