Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42
greenozon написав: Raymond
дик вже понизили!
були ще кращі ставки (особлиов на 5р) ще пару тижнів тому..
гривня теж була більша
моя думка - будуть і далі понижати (навіщо бути білою вороною коли у всіх лише вниз..)
а які були максимальні ставки на 5 р?
так і мова про те ще збираються понижати скоро(
Raymond
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:47
Raymond 6% было
NDV
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:06
Raymond написав:
а які були максимальні ставки на 5 р
В гривні 17,9% були.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:13
Квесторе_поверніться NDV ваууу, дякую!
Raymond
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:41
NDV написав: Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.
Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:10
lubopytnaya написав: NDV написав: Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.
Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/
Ви ж профі на цьому ринку...з власного досвіду що зараз з цінами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:09
lubopytnaya написав: NDV написав: Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.
Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/
Я не совсем о рынке olx говорил
NDV
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:18
NDV написав: Raymond
6% было
влітку були і по 18% акції (грн), але що тепер згадувати.. (згадала бабка як молодою дівкою була!
)
greenozon
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