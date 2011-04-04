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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42

  greenozon написав:Raymond

дик вже понизили!
були ще кращі ставки (особлиов на 5р) ще пару тижнів тому..
гривня теж була більша

моя думка - будуть і далі понижати (навіщо бути білою вороною коли у всіх лише вниз..)

а які були максимальні ставки на 5 р?
так і мова про те ще збираються понижати скоро(
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:47

Raymond

6% было
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Raymond написав:а які були максимальні ставки на 5 р

В гривні 17,9% були.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:13

Квесторе_поверніться
NDV

ваууу, дякую!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:41

  NDV написав:Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.

Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:10

  lubopytnaya написав:
  NDV написав:Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.

Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/

Ви ж профі на цьому ринку...з власного досвіду що зараз з цінами?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:09

  lubopytnaya написав:
  NDV написав:Квесторе_поверніться
Там получше, но, насколько я понял, туда зайти сложновато извне, соответственно и цифры будут от этого зависеть.

Ничего сложноватого там нет.
Рынок коммерческой недвижимости довольно оживленный.
Предложений полно на любой вкус и любой размер:
https://www.olx.ua/nedvizhimost/kommerc ... izhimosti/


Я не совсем о рынке olx говорил
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:18

  NDV написав:Raymond

6% было


влітку були і по 18% акції (грн), але що тепер згадувати.. (згадала бабка як молодою дівкою була! :mrgreen: )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:15

яка красотіща... всі банки знижують депо ставки що ненормальні :)

viewtopic.php?p=4845199#p4845199
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:33

  greenozon написав:яка красотіща... всі банки знижують депо ставки що ненормальні :)

viewtopic.php?p=4845199#p4845199

нічого, зараз знижують а ось літом почнуть підвищувати.
Raymond
 
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