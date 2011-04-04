Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Вопрос к аудитории. Я тут давеча , как вченый зашел в кабинет платника и сделал заказ по своих доходах через налоговую за 2018гг. мне нарисовало все честно _ кешбек от Ашки, Сотню от Привата , и 13к до оподаткування от МИНФИНМЕДИА. Да дийсно, грався в бонусы к депозитам, но чё-то такой суммы у себя на карте не приметил. Кто сверялся с Минфином???? Это возможно или "это дарованый конь" . Дякую панове, не сочтите за нагрузку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman написав:13к до оподаткування от МИНФИНМЕДИА.
Цифра підозріла...якась технічна помилка...якщо дійсно стільки не наколядували. Але ж податок вони сплатили. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
нічого, зараз знижують а ось літом почнуть підвищувати.
Якщо все буде текти як зараз то ні...як на мене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.