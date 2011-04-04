RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 709710711712>
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:44

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.
amator2020
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:43

Вопрос к аудитории.

Вопрос к аудитории.
Я тут давеча , как вченый зашел в кабинет платника и сделал заказ по своих доходах
через налоговую за 2018гг.
мне нарисовало все честно _ кешбек от Ашки, Сотню от Привата , и 13к до оподаткування от МИНФИНМЕДИА.
Да дийсно, грався в бонусы к депозитам, но чё-то такой суммы у себя на карте не приметил. Кто сверялся с Минфином???? Это возможно или "это дарованый конь" .
Дякую панове, не сочтите за нагрузку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 23.11.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:13к до оподаткування от МИНФИНМЕДИА.

Цифра підозріла...якась технічна помилка...якщо дійсно стільки не наколядували.
Але ж податок вони сплатили. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:09

  Raymond написав:
  greenozon написав:яка красотіща... всі банки знижують депо ставки що ненормальні :)

viewtopic.php?p=4845199#p4845199

нічого, зараз знижують а ось літом почнуть підвищувати.

Якщо все буде текти як зараз то ні...як на мене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 02:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Але ж податок вони сплатили. Ні?


Дивись-
Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 23.11.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:59

  amator2020 написав:Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.

Сейчас эта карта хит сезона, если оформите по моей ссылке в подписи, мы с вами получим ещё по 40 грн кешбека
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10375
З нами з: 23.01.13
Подякував: 302 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:06

  Stringer написав:
  amator2020 написав:Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.

Сейчас эта карта хит сезона, если оформите по моей ссылке в подписи, мы с вами получим ещё по 40 грн кешбека

Тільки слід памятати про незнижувальний залишок 1000 грн - інакше 15 грн щомісячна абонка, якщо не платити нею інтенсивно.
І щоб повністю карта була безкоштовна, не підключати СМС інформування і страхівочки при оформленні.
І як правильно пишуть, з профітом 40.25 грн (кошти поступлять на рахунок після першої трати) карту можна замовити тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:59

  amator2020 написав:Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.


У меня нету Форвардовских КОКО - поэтому, от души рекомендую КДВ А-банки (а с неё на безподатковий, чистых 15%! годовых). И мне будет - 0 грн :wink: !!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:КДВ А-банки (а с неё на безподатковий, чистых 15%! годовых

Відмінне рішення якщо домомогу можна скирдувати.
Приват тут дає лише 13,25 безподаткових.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:44

  amator2020 написав:Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.

У кококо для выпат 0% на остаток лол.
А простую дебетку и забраковать могут легко.
Да и еще вопрос - для вашего месячного бюджета насколько критична эта соц выплата? Фарсик не самый надежный банк, как бы.

Имхо ПУМБ (обнал в любом банкомате + депо на 6 месяцев со свободным снятием), ТАС (карта с кешбэком) и бегемот (безналоговый депо) все посолиднее.

Во в шапито вообще здраво - простое депо перебьет только при 18% доходности.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 30.05.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 709710711712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: octopus і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212790
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20762
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.