Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:43
Вопрос к аудитории.
Вопрос к аудитории.
Я тут давеча , как вченый зашел в кабинет платника и сделал заказ по своих доходах
через налоговую за 2018гг.
мне нарисовало все честно _ кешбек от Ашки, Сотню от Привата , и 13к до оподаткування от МИНФИНМЕДИА.
Да дийсно, грався в бонусы к депозитам, но чё-то такой суммы у себя на карте не приметил. Кто сверялся с Минфином???? Это возможно или "это дарованый конь" .
Дякую панове, не сочтите за нагрузку.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 19 січ, 2020 00:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Цифра підозріла...якась технічна помилка...якщо дійсно стільки не наколядували.
Але ж податок вони сплатили. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 00:09
Якщо все буде текти як зараз то ні...як на мене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 02:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:59
Сейчас эта карта хит сезона, если оформите по моей ссылке в подписи, мы с вами получим ещё по 40 грн кешбека
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:06
Тільки слід памятати про незнижувальний залишок 1000 грн - інакше 15 грн щомісячна абонка, якщо не платити нею інтенсивно.
І щоб повністю карта була безкоштовна, не підключати СМС інформування і страхівочки при оформленні.
І як правильно пишуть, з профітом 40.25 грн (кошти поступлять на рахунок після першої трати) карту можна замовити тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:59
У меня нету Форвардовских КОКО - поэтому, от души рекомендую КДВ А-банки (а с неё на безподатковий, чистых 15%! годовых). И мне будет - 0 грн !!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Відмінне рішення якщо домомогу можна скирдувати.
Приват тут дає лише 13,25 безподаткових.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:44
У кококо для выпат 0% на остаток лол.
А простую дебетку и забраковать могут легко.
Да и еще вопрос - для вашего месячного бюджета насколько критична эта соц выплата? Фарсик не самый надежный банк, как бы.
Имхо ПУМБ (обнал в любом банкомате + депо на 6 месяцев со свободным снятием), ТАС (карта с кешбэком) и бегемот (безналоговый депо) все посолиднее.
Во в шапито вообще здраво - простое депо перебьет только при 18% доходности.
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