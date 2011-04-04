С чего бы это? Инфляция уже 4% - значит ставка репо нацбанка будет идти вниз-вниз-вниз весь год.
А за ней и доходность депозитов пересичных.
Ешь ананасы рябчиков жуй, день твой последний приходит депобуржуй
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:02
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:11
Згадаза комісію карт Фарса 1,5% коли від юриків грошенята приходять.
На КОКОдебіт не буде цієї комімісії від контори що виплачує допомогу тобто собесу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:18
Re: Байки про банки і не тільки....
8% НБУ обіцяє облікову на кінець року, значить і депошки нирнуть під 10ку..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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