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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:02

  Raymond написав:нічого, зараз знижують а ось літом почнуть підвищувати.

С чего бы это? Инфляция уже 4% - значит ставка репо нацбанка будет идти вниз-вниз-вниз весь год.
А за ней и доходность депозитов пересичных.

Ешь ананасы рябчиков жуй, день твой последний приходит депобуржуй :lol:
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:11

  escobar написав:
  amator2020 написав:Добрый день!
Хотелось бы оформить карту для получения пособия из собеса и присмотрел дебетовую коко-карту банка Форвард с кб и % на остаток.Годится ли данная карта для соц.выплат,или может другую карту посоветуете.

У кококо для выпат 0% на остаток лол.
А простую дебетку и забраковать могут легко.
Да и еще вопрос - для вашего месячного бюджета насколько критична эта соц выплата? Фарсик не самый надежный банк, как бы.

Имхо ПУМБ (обнал в любом банкомате + депо на 6 месяцев со свободным снятием), ТАС (карта с кешбэком) и бегемот (безналоговый депо) все посолиднее.

Во в шапито вообще здраво - простое депо перебьет только при 18% доходности.

Згадаза комісію карт Фарса 1,5% коли від юриків грошенята приходять.
На КОКОдебіт не буде цієї комімісії від контори що виплачує допомогу тобто собесу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  escobar написав:Ешь ананасы рябчиков жуй, день твой последний приходит депобуржуй


;)

8% НБУ обіцяє облікову на кінець року, значить і депошки нирнуть під 10ку..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, а что на Вашем депосленге значит банк "Шаромига"? Подскажите пожалуйста...
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 08:54

  alex2013a90 написав:Коллеги, а что на Вашем депосленге значит банк "Шаромига"? Подскажите пожалуйста...

Певно Глобус від слова шар...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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