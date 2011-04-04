С чего бы это? Инфляция уже 4% - значит ставка репо нацбанка будет идти вниз-вниз-вниз весь год.
А за ней и доходность депозитов пересичных.
Ешь ананасы рябчиков жуй, день твой последний приходит депобуржуй
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Додано: Нед 19 січ, 2020 22:02
Додано: Нед 19 січ, 2020 22:11
Згадаза комісію карт Фарса 1,5% коли від юриків грошенята приходять.
На КОКОдебіт не буде цієї комімісії від контори що виплачує допомогу тобто собесу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:18
Re: Байки про банки і не тільки....
8% НБУ обіцяє облікову на кінець року, значить і депошки нирнуть під 10ку..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Коллеги, а что на Вашем депосленге значит банк "Шаромига"? Подскажите пожалуйста...
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 20 січ, 2020 08:54
Певно Глобус від слова шар...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:59
подскажите. куда можно примкнуть дол. со свободным снятием или с депозитами типа семь дней.
конкорд и укргаз. какие ещё есть банки, только не с 0,1% годовых? хотя бы от 2% и выше
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 січ, 2020 11:15
Мобільні заощадження на картах Ощадбанка 2%
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