RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:18

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але ж податок вони сплатили. Ні?


Дивись-
Зображення

Акционное вознаграждение перечисляется Участнику на счет, открытый в банке Украины при соблюдении условий указанных в п.п.1.9.(https://deposit.finance.ua/conditions/) за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины.
Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 14.09.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Спасибо всем ответившим. Деньги мне могут понадобиться в любой момент и хотелось бы хоть что-то накопить на операцию,поэтому карточка с 15% грязными на остаток и снятием в любой момент это то что нужно+небольшой бонус на продукты,но для себя решил не рисковать и для начала оформить получение пособия через почту с доставкой на дом,а потом подумать о карте КОКО. Может ещё какие то карты есть с не ниже 15% на остаток и доступом к деньгам в любой млмент?
amator2020
 
Повідомлень: 4
З нами з: 18.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ірина_ написав:Акционное вознаграждение перечисляется Участнику на счет

Наскільки зрозумів в Податковій цифірь є а реальних виплат не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31583
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:54

Квесторе_поверніться для уточнення можна зателефонувати за номером 0800 307 555 або замовити дзвінок чи задати питання консультанту на сторінці умов - https://deposit.finance.ua/conditions/
https://prnt.sc/qqcwed
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1481
З нами з: 14.09.13
Подякував: 288 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Спасибо комрадам. Сегодня в Коминвесте застолбился на 5 лет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 710711712713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212845
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81075
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7898)
20.01.2020 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.