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Квесторе_поверніться написав:Але ж податок вони сплатили. Ні?
Дивись-
Акционное вознаграждение перечисляется Участнику на счет, открытый в банке Украины при соблюдении условий указанных в п.п.1.9.(https://deposit.finance.ua/conditions/) за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины. Налогообложение лиц, которые получили Акционное вознаграждение осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор Акции выполняет функции налогового агента при выплате акционного вознаграждения
Спасибо всем ответившим. Деньги мне могут понадобиться в любой момент и хотелось бы хоть что-то накопить на операцию,поэтому карточка с 15% грязными на остаток и снятием в любой момент это то что нужно+небольшой бонус на продукты,но для себя решил не рисковать и для начала оформить получение пособия через почту с доставкой на дом,а потом подумать о карте КОКО. Может ещё какие то карты есть с не ниже 15% на остаток и доступом к деньгам в любой млмент?
Ірина_ написав:Акционное вознаграждение перечисляется Участнику на счет
Наскільки зрозумів в Податковій цифірь є а реальних виплат не було.
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Investor_K написав:Был бы признателен за еще парочку таких вариантов
На 3 роки в Руслана. На 2 роки в Львівських швейцарів але поповнення лише рік. Шаромига на 2,5 роки всіх опрокинув, вроді. Ше не тестив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.