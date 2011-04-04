...обижать "свидетелей абракадабры" - сие есть вещь неполиткорректная
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 січ, 2020 23:55
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:02
ТИХИЙ
дякую! давно мріяв побачити цього спаммера що "повертається"
+50грн !
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Додано: Вів 21 січ, 2020 00:23
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Додано: Вів 21 січ, 2020 01:28
Я б 10 разів подумав, перш ніж тримати гроші на операцію у гусарських банках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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