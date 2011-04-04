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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 23:55

  Investor_K написав:А можно для таких как я людською мовою?


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...обижать "свидетелей абракадабры" - сие есть вещь неполиткорректная 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:02

ТИХИЙ

дякую! давно мріяв побачити цього спаммера що "повертається"
:shock: :o :D
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:23

  amator2020 написав:Спасибо всем ответившим. Деньги мне могут понадобиться в любой момент и хотелось бы хоть что-то накопить на операцию,поэтому карточка с 15% грязными на остаток и снятием в любой момент это то что нужно+небольшой бонус на продукты,но для себя решил не рисковать и для начала оформить получение пособия через почту с доставкой на дом,а потом подумать о карте КОКО. Может ещё какие то карты есть с не ниже 15% на остаток и доступом к деньгам в любой млмент?


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jurasja
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 01:28

Я б 10 разів подумав, перш ніж тримати гроші на операцію у гусарських банках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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