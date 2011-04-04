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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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ТИХИЙ
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Додано: Вів 21 січ, 2020 00:02
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greenozon
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Додано: Вів 21 січ, 2020 00:23
amator2020 написав:
Спасибо всем ответившим. Деньги мне могут понадобиться в любой момент и хотелось бы хоть что-то накопить на операцию,поэтому карточка с 15% грязными на остаток и снятием в любой момент это то что нужно+небольшой бонус на продукты,но для себя решил не рисковать и для начала оформить получение пособия через почту с доставкой на дом,а потом подумать о карте КОКО. Может ещё какие то карты есть с не ниже 15% на остаток и доступом к деньгам в любой млмент?
SkyBank еще с 15% на остаток пакет «Ощадна картка» + бесплатное снятие в банкоматах
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jurasja
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Додано: Вів 21 січ, 2020 01:28
Я б 10 разів подумав, перш ніж тримати гроші на операцію у гусарських банках.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:02
Investor_K написав:
Спасибо комрадам. Сегодня в Коминвесте застолбился на 5 лет.
Под 6% ?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:08
Investor_K написав:
Был бы признателен за еще парочку таких вариантов
Мисто
5,00%
Срок полтора года с пополнением в течение года.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 січ, 2020 02:09
Комінвест - лажа. Не стовби.
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
Можливо когось зацікавить.
Ціна стовчика 5000 грн, 500 У. о.
Валюта 6% річних на 5 років.
Этот банк имеет привычку понижать процентную ставку по действующим срочным депозитам.
Впрочем, многие банки имеют такой пункт в своем "Публичном договоре комплексного банковского обслуживания физ.лиц": у зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківських послуг та інфляційними процесами, що відбуваються в Україні, змінами Законодавства України тощо Банк має право змінювати в односторонньому порядку умови Договору, процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Но на практике большинство банков ставки не меняет, а Коминвест менял.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 21 січ, 2020 05:36
Козак-характерник написав:lubopytnaya писал(а):
Но на практике большинство банков ставки не меняет, а Коминвест менял.
Да, было дело, опустили ставку на 0,5%.
Но это 2014-2016 годы, когда валилась вся банковская система.
С тех пор пока рецидива не было.
Да и столб был всего-то 500$
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 січ, 2020 06:08
Дякую
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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