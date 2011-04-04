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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Из чего состоят резервы Украины: инфографика НБУ
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:38
Абсолютно правильно.
Банки в яких є вклади більше року.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый вечер
когда ожидается заседание НБУ по учетной ставке? Думаю сделать столб, например в Монобанке. Как у них с пополнением?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:18
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:23
Как войти на депозит в Моно правильно?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:37
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:41
30 січня 2020
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:45
Re: Байки про банки і не тільки....
По СЭПу на карту моно и сразу открыть депо с нее?
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