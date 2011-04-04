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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 713714715716>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Из чего состоят резервы Украины: инфографика НБУ
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... rafika-nbu
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:38

  Nona9 написав:«РВС банк»,Банк "Львів","Глобус Банк"-(Шаромига)

Абсолютно правильно. :)
Банки в яких є вклади більше року.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Nona9 написав:«РВС банк»,Банк "Львів","Глобус Банк"-(Шаромига)


Тільки візьміть до уваги, в Шаромиги макстмальна сума поповнення 200% від початкової суми.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый вечер
когда ожидается заседание НБУ по учетной ставке? Думаю сделать столб, например в Монобанке. Как у них с пополнением?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Думаю сделать столб, например в Монобанке. Как у них с пополнением?


Щомісяця в межах суми відкриття депозиту.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:когда ожидается заседание НБУ по учетной ставке?

29 січня року 2020.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:23

Как войти на депозит в Моно правильно?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:37

  Алексей77 написав:Как войти на депозит в Моно правильно?

Алкой на год СЭПить
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:41

  Алексей77 написав:Добрый вечер
когда ожидается заседание НБУ по учетной ставке? Думаю сделать столб, например в Монобанке. Как у них с пополнением?


30 січня 2020

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%91%D0%A3

і всі наступні засідання тут
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:45

Re: Байки про банки і не тільки....

По СЭПу на карту моно и сразу открыть депо с нее?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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