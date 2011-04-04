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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 713714715716
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Nona9 написав:«РВС банк»,Банк "Львів","Глобус Банк"-(Шаромига)

Абсолютно правильно. :)
Банки в яких є вклади більше року.

А які ставки стовбичите, панове? Це лише долярові? Чи гривневі також?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:51

  Алексей77 написав:По СЭПу на карту моно и сразу открыть депо с нее?

Найн! После прочтения договора выбрать поплнение по реквизитам из другой банки
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55

  Мизантрóп написав:
  Алексей77 написав:По СЭПу на карту моно и сразу открыть депо с нее?

Найн! После прочтения договора выбрать поплнение по реквизитам из другой банки

И на что можно расчитывать?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  kreuz написав:Це лише долярові? Чи гривневі також?

Лише гривневі. 4% в валюті і менше чистими якось...не вдохновляє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:59

  Алексей77 написав:
  Мизантрóп написав:
  Алексей77 написав:По СЭПу на карту моно и сразу открыть депо с нее?

Найн! После прочтения договора выбрать поплнение по реквизитам из другой банки

И на что можно расчитывать?

а там напишет на экране.Делов попробовать на 2 минуты,непополненный депо потом и удалить можно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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