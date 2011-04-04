А які ставки стовбичите, панове? Це лише долярові? Чи гривневі також?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:48
А які ставки стовбичите, панове? Це лише долярові? Чи гривневі також?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 19:51
Найн! После прочтения договора выбрать поплнение по реквизитам из другой банки
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55
И на что можно расчитывать?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Лише гривневі. 4% в валюті і менше чистими якось...не вдохновляє.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:59
а там напишет на экране.Делов попробовать на 2 минуты,непополненный депо потом и удалить можно
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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