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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:07
zzzzzz, сразу как гроши увидете на депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:14
каким банком сейчас оптимально рассчитываться за бугром? желательно кредитка канеш. но можно и дебеткой. (без учета кэшбэка)
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mephala
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:15
clientage написав:zzzzzz
, сразу как гроши увидете на депо
Падает в кэшбек. Вывод от 100 грн грязными.
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Aps
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:23
Aps написав: clientage написав:zzzzzz
, сразу как гроши увидете на депо
Падает в кэшбек. Вывод от 100 грн грязными.
Расчитыватся в торговых сетях им можно ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:25
zzzzzz написав:
Расчитыватся в торговых сетях им можно ?
не ,вывод на карту.Моня налоговый агент.Шо Мони нема ещё? Третий год юзаю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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