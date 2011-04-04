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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:07

zzzzzz, сразу как гроши увидете на депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:14

Re: Байки про банки і не тільки....

каким банком сейчас оптимально рассчитываться за бугром? желательно кредитка канеш. но можно и дебеткой. (без учета кэшбэка)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:15

  clientage написав:zzzzzz, сразу как гроши увидете на депо

Падает в кэшбек. Вывод от 100 грн грязными.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:23

  Aps написав:
  clientage написав:zzzzzz, сразу как гроши увидете на депо

Падает в кэшбек. Вывод от 100 грн грязными.

Расчитыватся в торговых сетях им можно ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Расчитыватся в торговых сетях им можно ?
не ,вывод на карту.Моня налоговый агент.Шо Мони нема ещё? Третий год юзаю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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