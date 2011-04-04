При открытии депо в Моно , компенсация за СЭП , падает сразу ?
В течении какого периода ?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:06
При открытии депо в Моно , компенсация за СЭП , падает сразу ?
В течении какого периода ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:14
Re: Байки про банки і не тільки....
каким банком сейчас оптимально рассчитываться за бугром? желательно кредитка канеш. но можно и дебеткой. (без учета кэшбэка)
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:15
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:23
Расчитыватся в торговых сетях им можно ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:25
Re: Байки про банки і не тільки....
не ,вывод на карту.Моня налоговый агент.Шо Мони нема ещё? Третий год юзаю
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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