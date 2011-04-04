RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 716717718719>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59

zzzzzz
То есть вы любитель всегда переплачивать? :wink:

P.S. Ой, сейчас придёт коллега и скажет, что правильно "недополучать прибыль" :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 14.06.13
Подякував: 388 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02

  Vorlon написав:zzzzzz
То есть вы любитель всегда переплачивать? :wink:

P.S. Ой, сейчас придёт коллега и скажет, что правильно "недополучать прибыль" :roll:


Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36888
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 8571 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:21

  zzzzzz написав:Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.


А 1000 ? )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23

  Aps написав:
  zzzzzz написав:Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.


А 1000 ? )

У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36888
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 8571 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:33

  zzzzzz написав:Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.

Уже и забыл когда у меня последний раз было 100 грн. За декабрь ради интереса считал - почти 1500 грн. вышло. Плюс за декабрьские траты по акции уже в январе ещё 625 грн. кинули. Итого 2100 грн.

Возможно это для вас и не деньги - вполне допускаю :mrgreen:

  zzzzzz написав:У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.

То есть, кроме как в супермаркете хлебушек, вы ничего и нигде не покупаете? Лекарства, например, коммуналка, связь, интернет - везёт вам! :D
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 22 січ, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 14.06.13
Подякував: 388 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:35

  zzzzzz написав:У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.


В среднем, если это не с целью заработать, то можно сэкономить процента 2-3 от месячных трат. Это фактически депозит под 24-36% годовых. )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 24.06.15
Подякував: 54 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vorlon написав:Уже и забыл когда у меня последний раз было 100 грн. За декабрь ради интереса считал - почти 1500 грн. вышло. Плюс за декабрьские траты по акции уже в январе ещё 625 грн. кинули. Итого 2100 грн.

Возможно это для вас и не деньги - вполне допускаю

Вот так вот просто возьмёт и влезет своим свинным рылом ©ОГО :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 03.12.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:43

Re: Байки про банки і не тільки....

перефразирую фразу :)
какие банки сейчас при расчете картой за бугром не берет комис и считает по курсу МПС?
mephala
 
Повідомлень: 6350
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:45

mephala вводных мало: какой бугор,какой объём и т.д.
пшекам,например - во https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/zlotowka
ждите бесплатных советов))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3569
З нами з: 03.12.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:46

  zzzzzz написав:
  Мизантрóп написав:Евгений,Вы меня удивляете :roll:

Бывает)) Все эти новомодные кешбеки не юзаю))

Ну это звучит примерно, ну вот я эти ваши новомодные скидки и акции не юзаю :mrgreen:
всегда плачу с наценкой, ради экономии заморачиваться нет желания
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10404
З нами з: 23.01.13
Подякував: 302 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 716717718719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _All_ і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 212919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20828
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.