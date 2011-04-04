zzzzzz
То есть вы любитель всегда переплачивать?
P.S. Ой, сейчас придёт коллега и скажет, что правильно "недополучать прибыль"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:59
zzzzzz
То есть вы любитель всегда переплачивать?
P.S. Ой, сейчас придёт коллега и скажет, что правильно "недополучать прибыль"
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:02
Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:21
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:23
У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:33
Уже и забыл когда у меня последний раз было 100 грн. За декабрь ради интереса считал - почти 1500 грн. вышло. Плюс за декабрьские траты по акции уже в январе ещё 625 грн. кинули. Итого 2100 грн.
Возможно это для вас и не деньги - вполне допускаю
То есть, кроме как в супермаркете хлебушек, вы ничего и нигде не покупаете? Лекарства, например, коммуналка, связь, интернет - везёт вам!
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 22 січ, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:35
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот так вот просто возьмёт и влезет своим свинным рылом ©ОГО
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:43
Re: Байки про банки і не тільки....
перефразирую фразу
какие банки сейчас при расчете картой за бугром не берет комис и считает по курсу МПС?
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:45
mephala вводных мало: какой бугор,какой объём и т.д.
пшекам,например - во
ждите бесплатных советов))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:46
Ну это звучит примерно, ну вот я эти ваши новомодные скидки и акции не юзаю
всегда плачу с наценкой, ради экономии заморачиваться нет желания
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