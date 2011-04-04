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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49
Aps написав: zzzzzz написав:
У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.
В среднем, если это не с целью заработать, то можно сэкономить процента 2-3 от месячных трат. Это фактически депозит под 24-36% годовых. )
Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
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