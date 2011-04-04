Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49
Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40
да я думал все равно в какую страну если тратить местные тугрики. логика то конверта и комиса у всех тугриков одинакова же должна быть. врядли какие банки у нас для раши имеют продукты отдельные
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Моно, приват наче конвертують тугрик в долар по МПС, потім по внутрішньому usd/uah.
Якщо кінцева мета витратити менше грн, то рахувати все одно вже з кешбеками. В Альфі на 1,5-3% вище курс, але з кешбеком інколи все одно вигідніше, ніж Моно, Приват без.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:02
да по альфе я знаю тарифы. про курс грн/юсд для карт на 2% больше от окон тоже в курсе.
хотелось про другие банки узнать что бы сравнить.
|