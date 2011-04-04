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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49

  Aps написав:
  zzzzzz написав:У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.


В среднем, если это не с целью заработать, то можно сэкономить процента 2-3 от месячных трат. Это фактически депозит под 24-36% годовых. )

Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40

  Мизантрóп написав:mephala вводных мало: какой бугор,какой объём и т.д.
пшекам,например - во https://kredobank.com.ua/private/rakhun ... y/zlotowka
ждите бесплатных советов))

да я думал все равно в какую страну если тратить местные тугрики. логика то конверта и комиса у всех тугриков одинакова же должна быть. врядли какие банки у нас для раши имеют продукты отдельные :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 13:46

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:перефразирую фразу :)
какие банки сейчас при расчете картой за бугром не берет комис и считает по курсу МПС?

Моно, приват наче конвертують тугрик в долар по МПС, потім по внутрішньому usd/uah.
Якщо кінцева мета витратити менше грн, то рахувати все одно вже з кешбеками. В Альфі на 1,5-3% вище курс, але з кешбеком інколи все одно вигідніше, ніж Моно, Приват без.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 14:02

  stryzhko написав:
mephala написав:перефразирую фразу :)
какие банки сейчас при расчете картой за бугром не берет комис и считает по курсу МПС?

Моно, приват наче конвертують тугрик в долар по МПС, потім по внутрішньому usd/uah.
Якщо кінцева мета витратити менше грн, то рахувати все одно вже з кешбеками. В Альфі на 1,5-3% вище курс, але з кешбеком інколи все одно вигідніше, ніж Моно, Приват без.

да по альфе я знаю тарифы. про курс грн/юсд для карт на 2% больше от окон тоже в курсе.
хотелось про другие банки узнать что бы сравнить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 16:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Как проще всего и дешевле получить из Литвы от физ. лица перевод экв. 20 Евро?
reef
 
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  reef написав:Как проще всего и дешевле получить из Литвы от физ. лица перевод экв. 20 Евро?

mephala ,Вы же вменяемый чел,так с мовой разрулили на той ветке,а тут такой вопрос? Вот,как пример,- у вопиющего ясна конкретика,вводные,ясно даже и Долярчику,шо получить из Литвы от физ. лица ГРОШИ надо в условном Львове/Днепре.
Но нашим воротилам такое не ведомо.Работают на этом форуме от ляма-двух,а так посоветуют какой-то манисенд или трансферго)) :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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