Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52

Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:

1. ТАС - велика п'ятірка

2. Сбербанк

3. Львів

4. ПУМБ

5. Укрексім (тижневий)

Які ще?

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.