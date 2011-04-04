Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:49
Ну прям там, последние пол года меньше 5% даже не рассматривается
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:40
да я думал все равно в какую страну если тратить местные тугрики. логика то конверта и комиса у всех тугриков одинакова же должна быть. врядли какие банки у нас для раши имеют продукты отдельные
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Моно, приват наче конвертують тугрик в долар по МПС, потім по внутрішньому usd/uah.
Якщо кінцева мета витратити менше грн, то рахувати все одно вже з кешбеками. В Альфі на 1,5-3% вище курс, але з кешбеком інколи все одно вигідніше, ніж Моно, Приват без.
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:02
да по альфе я знаю тарифы. про курс грн/юсд для карт на 2% больше от окон тоже в курсе.
хотелось про другие банки узнать что бы сравнить.
Додано: Сер 22 січ, 2020 16:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Как проще всего и дешевле получить из Литвы от физ. лица перевод экв. 20 Евро?
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:04
mephala ,Вы же вменяемый чел,так с мовой разрулили на той ветке,а тут такой вопрос? Вот,как пример,- у вопиющего ясна конкретика,вводные,ясно даже и Долярчику,шо получить из Литвы от физ. лица ГРОШИ надо в условном Львове/Днепре.
Но нашим воротилам такое не ведомо.Работают на этом форуме от ляма-двух,а так посоветуют какой-то манисенд или трансферго))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Сер 22 січ, 2020 17:59
Вы что-то перепутали, я не mephala
Додано: Сер 22 січ, 2020 18:52
Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:
1. ТАС - велика п'ятірка
2. Сбербанк
3. Львів
4. ПУМБ
5. Укрексім (тижневий)
Які ще?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:01
Фарс
КОКО дебіт.
На рахунку має бути більше 1000 грн щоб абонку 15 грн щомісячно не знімали.
СМС та страхівки не підключати.
Вхід нал безнал без комісії.
Вихід нал в банкоматі без комісії.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 січ, 2020 19:01
Ну рейтинг сберегательных счетов немного другой:
Форвард 15%
Глобус 13%
Пумб (кто успел) 12%
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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