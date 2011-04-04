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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:
1. ТАС - велика п'ятірка
2. Сбербанк
3. Львів
4. ПУМБ
5. Укрексім (тижневий)
Які ще?

Фарс http://lx4.me/c/FCtDnKyY + 50 грн грязними. 15%.
КОКО дебіт.
На рахунку має бути більше 1000 грн щоб абонку 15 грн щомісячно не знімали.
СМС та страхівки не підключати.
Вхід нал безнал без комісії.
Вихід нал в банкоматі без комісії.
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf

В Рівному є цей банк, я туди заходив - це маленька страшненька кімнатка у гуртожитку. На питання чи можна відкрити у них депозит - сказали ні, лише у Києві чи Львові (найближче) :cry:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:12

  Stringer написав:
  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:
1. ТАС - велика п'ятірка
2. Сбербанк
3. Львів
4. ПУМБ
5. Укрексім (тижневий)
Які ще?

Ну рейтинг сберегательных счетов немного другой:
Форвард 15%
Глобус 13%
Пумб (кто успел) 12%

Заходив в Глобус - там сказали, що ощадний 6,5%. А 13% це який депозит? Дасте посилання?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:

Если под пополнением и снятием подразумевается наличка, есть такой вариант для существенных сумм: https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... manets.pdf

Отделение есть, проверил :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:26

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю:

Если под пополнением и снятием подразумевается наличка, есть такой вариант для существенных сумм: https://www.bisbank.com.ua/wp-content/u ... manets.pdf

Отделение есть, проверил :)

Оооо це мені цікаво, дякую, завтра заскочу
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Василь-Рівне написав:В Рівному є цей банк, я туди заходив - це маленька страшненька кімнатка у гуртожитку. На питання чи можна відкрити у них депозит - сказали ні, лише у Києві чи Львові (найближче)

То карта з якої в любому банкоматі без комісії знімати.
Грошенята можна закинути безналом і рубати 15% грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Василь-Рівне написав:Заходив в Глобус - там сказали, що ощадний 6,5%. А 13% це який депозит?

В Шаромиги це карта. Вхід нал і безнал, вихід тільки безнал.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 19:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Конкорд - на Виртуальную карту от 100 грн. - 11%
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  Мизантрóп написав:
  shatenerbi написав:счета в алле нет,есть карточный в тасе?
СЭП в ТАСе почём?
Мона еще по рефералке у Алки комфорт открыть.Так со 100к на депо будет аж 500+200 от Аллы.
Бизнес!
А если депо с досрочным под 0,01% оформлять и гонять по ляму за кишмиш,то можно и в Форбс попасть :D
Спасибо за ответ,плюсую,теперь:
-что такое рефералка как ее сделать?
-комфорт карта аллы,дебетная,кредитная стоимость обслуживание,страховки,смс...подводные камни,быстро оформляется,не именная?
-100к одной суммой можно перегнать или есть ограничения?
У меня уикенд тасса,расценок за сеп не знаю. Просветите пож.,что знаете.
shatenerbi
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