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Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю: 1. ТАС - велика п'ятірка 2. Сбербанк 3. Львів 4. ПУМБ 5. Укрексім (тижневий) Які ще?
Василь-Рівне написав:Підкажіть будь-ласка банки де можна відкрити гривневий депозит чи ощадний рахунок з вільним поповненням та зняттям від 10% річних. З тих, що я знаю: 1. ТАС - велика п'ятірка 2. Сбербанк 3. Львів 4. ПУМБ 5. Укрексім (тижневий) Які ще?
Василь-Рівне написав:В Рівному є цей банк, я туди заходив - це маленька страшненька кімнатка у гуртожитку. На питання чи можна відкрити у них депозит - сказали ні, лише у Києві чи Львові (найближче)
То карта з якої в любому банкоматі без комісії знімати. Грошенята можна закинути безналом і рубати 15% грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Василь-Рівне написав:Заходив в Глобус - там сказали, що ощадний 6,5%. А 13% це який депозит?
В Шаромиги це карта. Вхід нал і безнал, вихід тільки безнал.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
shatenerbi написав:счета в алле нет,есть карточный в тасе?
СЭП в ТАСе почём? Мона еще по рефералке у Алки комфорт открыть.Так со 100к на депо будет аж 500+200 от Аллы. Бизнес! А если депо с досрочным под 0,01% оформлять и гонять по ляму за кишмиш,то можно и в Форбс попасть
Спасибо за ответ,плюсую,теперь: -что такое рефералка как ее сделать? -комфорт карта аллы,дебетная,кредитная стоимость обслуживание,страховки,смс...подводные камни,быстро оформляется,не именная? -100к одной суммой можно перегнать или есть ограничения? У меня уикенд тасса,расценок за сеп не знаю. Просветите пож.,что знаете.