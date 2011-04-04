Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54

la9

У меня срез под ГЛОБУС :

пролонгация +0,5

если 100к или пенсионер , то тоже +0,5



ИТОГО Можно коляднуть 17%%



по остальным жду повышения размера возмещения по фонду.

Если ТАКОЕ СЛУЧИТСЯ УНИВЕРСАЛ СУММА сойдет от моих вливаний.