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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:48
Коллеги, а какой нынче топ классических столбов в гривне на год и более? Кто-то делал срез?
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54
Знайшов, дякую:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54
la9
У меня срез под ГЛОБУС :
пролонгация +0,5
если 100к или пенсионер , то тоже +0,5
ИТОГО Можно коляднуть 17%%
по остальным жду повышения размера возмещения по фонду.
Если ТАКОЕ СЛУЧИТСЯ УНИВЕРСАЛ СУММА сойдет от моих вливаний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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