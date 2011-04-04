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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:48

Коллеги, а какой нынче топ классических столбов в гривне на год и более? Кто-то делал срез?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Василь-Рівне написав:Заходив в Глобус - там сказали, що ощадний 6,5%. А 13% це який депозит?

В Шаромиги це карта. Вхід нал і безнал, вихід тільки безнал.

Знайшов, дякую: https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html. Але з безкоштовним виводом коштів тут проблеми :cry:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54

la9
У меня срез под ГЛОБУС :
пролонгация +0,5
если 100к или пенсионер , то тоже +0,5

ИТОГО Можно коляднуть 17%%

по остальным жду повышения размера возмещения по фонду.
Если ТАКОЕ СЛУЧИТСЯ УНИВЕРСАЛ СУММА сойдет от моих вливаний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  reef написав:Вы что-то перепутали, я не mephala
я вижу,там Вы ток как вопрошающий
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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