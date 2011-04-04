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shatenerbi написав:счета в алле нет,есть карточный в тасе?
СЭП в ТАСе почём? Мона еще по рефералке у Алки комфорт открыть.Так со 100к на депо будет аж 500+200 от Аллы. Бизнес! А если депо с досрочным под 0,01% оформлять и гонять по ляму за кишмиш,то можно и в Форбс попасть
Спасибо за ответ,плюсую,теперь: -что такое рефералка как ее сделать? -комфорт карта аллы,дебетная,кредитная стоимость обслуживание,страховки,смс...подводные камни,быстро оформляется,не именная? -100к одной суммой можно перегнать или есть ограничения? У меня уикенд тасса,расценок за сеп не знаю. Просветите пож.,что знаете.