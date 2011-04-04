Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:48
Коллеги, а какой нынче топ классических столбов в гривне на год и более? Кто-то делал срез?
la9
Повідомлень: 1609
З нами з: 02.07.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54
Квесторе_поверніться написав: Василь-Рівне написав:
Заходив в Глобус - там сказали, що ощадний 6,5%. А 13% це який депозит?
В Шаромиги це карта. Вхід нал і безнал, вихід тільки безнал.
Знайшов, дякую:
https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html
. Але з безкоштовним виводом коштів тут проблеми
Востаннє редагувалось
Василь-Рівне
в Сер 22 січ, 2020 20:56, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Повідомлень: 5202
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5150 раз.
Подякували: 2349 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:54
la9 У меня срез под ГЛОБУС : пролонгация +0,5 если 100к или пенсионер , то тоже +0,5 ИТОГО Можно коляднуть 17%% по остальным жду повышения размера возмещения по фонду. Если ТАКОЕ СЛУЧИТСЯ УНИВЕРСАЛ СУММА сойдет от моих вливаний.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 3270
З нами з: 23.11.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 394 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 січ, 2020 22:11
reef написав:
Вы что-то перепутали, я не mephala
я вижу,там Вы ток как вопрошающий
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
Повідомлень: 3573
З нами з: 03.12.14
Подякував: 453 раз.
Подякували: 520 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:15
shatenerbi написав: Мизантрóп написав: shatenerbi написав:
счета в алле нет,есть карточный в тасе?
СЭП в ТАСе почём?
Мона еще по рефералке у Алки комфорт открыть.Так со 100к на депо будет аж 500+200 от Аллы.
Бизнес!
А если депо с досрочным под 0,01% оформлять и гонять по ляму за кишмиш,то можно и в Форбс попасть
Спасибо за ответ,плюсую,теперь:
-что такое рефералка как ее сделать?
-комфорт карта аллы,дебетная,кредитная стоимость обслуживание,страховки,смс...подводные камни,быстро оформляется,не именная?
-100к одной суммой можно перегнать или есть ограничения?
У меня уикенд тасса,расценок за сеп не знаю. Просветите пож.,что знаете.
наверное много вопросов
shatenerbi
Повідомлень: 1403
З нами з: 01.07.12
Подякував: 29 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 січ, 2020 01:31
Мизантрóп написав:
А если депо с досрочным под 0,01% оформлять и гонять по
оно шо оперативно закрываеться? и нет ограничений на такой кэшбэк?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Повідомлень: 3541
З нами з: 21.04.11
Подякував: 513 раз.
Подякували: 343 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 січ, 2020 05:40
Vorlon написав: zzzzzz написав:
Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.
Уже и забыл когда у меня последний раз было 100 грн. За декабрь ради интереса считал - почти 1500 грн. вышло. Плюс за декабрьские траты по акции уже в январе ещё 625 грн. кинули. Итого 2100 грн.
Возможно это для вас и не деньги - вполне допускаю
zzzzzz написав:
У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.
То есть, кроме как в супермаркете хлебушек, вы ничего и нигде не покупаете? Лекарства, например, коммуналка, связь, интернет - везёт вам!
Funt
Повідомлень: 2
З нами з: 10.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 23 січ, 2020 08:40
Vorlon написав: zzzzzz написав:
Заморачиватся ради экономии в 100 грн в месяц нет желания.
Уже и забыл когда у меня последний раз было 100 грн. За декабрь ради интереса считал - почти 1500 грн. вышло. Плюс за декабрьские траты по акции уже в январе ещё 625 грн. кинули. Итого 2100 грн.
Возможно это для вас и не деньги - вполне допускаю
zzzzzz написав:
У меня нет таких больших трат где можно столько сэкономить.
То есть, кроме как в супермаркете хлебушек, вы ничего и нигде не покупаете? Лекарства, например, коммуналка, связь, интернет - везёт вам!
Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 36900
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 8580 раз.
Профіль
40
8
2
1
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:35
zzzzzz написав:
Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )
В прошлом и этом месяце хорошие категории и большие проценты были, в среднем считайте 5% от своих трат, сколько вы тратите в месяц?
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард -
http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
Повідомлень: 10411
З нами з: 23.01.13
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1473 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:48
Funt Одновременное использование карт разных банков с кэшбеком. В декабре у меня категория № 1 была по расходам "Красота и здоровье".
Vorlon
Повідомлень: 7770
З нами з: 14.06.13
Подякував: 389 раз.
Подякували: 785 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
244
212992
50
81229
18
20830