|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:49
zzzzzz
Могу сказать по себе: есть карты Моно, Альфа, Отп, А и Форвард. Форвард присылает 1-го числа категории, у Отп они стабильны, в остальных выбираете сами. Мне неинтересны кешбеки с процентом ниже 2 (минус налоги =1,6). И неинтересен кешбек в счёт кредитного лимита - 1%.
Пример этого месяца: кино -20% (Отп) сумма чистая 115 гривен, химчистка -20% (Альфа) сумма чистая 305 гривен, зоомагазины -15% (Моно) сумма чистая 120 гривен, Эльдорадо -5% (А) 41 гривна, Форвард -3% все продуктовые сети, примерно 200 гривен будет.
У всех этих банков есть нормальные текущие % на остаток или всякие доходные счета. Деньги всё-равно там храню. То есть , от меня трудозатрат - ноль. Главное помнить какой картой оплатить покупку ))))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 408
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:10
Самый толковый кешбэк когда пользуешся кредитными средствами в грейсе. Потому имхо лушчие карты Б5/пудра ТАСа и КБВ идеи (тут еще и вывод нормальный, а не как в моно/ломбарде) - нормальный процент на основные мсс коды.
Алла и фарсик позади, ибо дают только по категориям.
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:13
escobar написав:
Алла и фарсик позади, ибо дают только по категориям.
у алки есть карты которые дают кэшбэк на все. но фантиками.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6354
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15
SAndriy1 написав:
Пример этого месяца: кино -20% (Отп)
А що за картка в ОТП?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6444
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|212992
|
|
|50
|81229
|
|
|18
|20830
|
|