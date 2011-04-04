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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 719720721722
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:49

Re: Байки про банки і не тільки....

zzzzzz

Могу сказать по себе: есть карты Моно, Альфа, Отп, А и Форвард. Форвард присылает 1-го числа категории, у Отп они стабильны, в остальных выбираете сами. Мне неинтересны кешбеки с процентом ниже 2 (минус налоги =1,6). И неинтересен кешбек в счёт кредитного лимита - 1%.
Пример этого месяца: кино -20% (Отп) сумма чистая 115 гривен, химчистка -20% (Альфа) сумма чистая 305 гривен, зоомагазины -15% (Моно) сумма чистая 120 гривен, Эльдорадо -5% (А) 41 гривна, Форвард -3% все продуктовые сети, примерно 200 гривен будет.
У всех этих банков есть нормальные текущие % на остаток или всякие доходные счета. Деньги всё-равно там храню. То есть , от меня трудозатрат - ноль. Главное помнить какой картой оплатить покупку ))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Самый толковый кешбэк когда пользуешся кредитными средствами в грейсе. Потому имхо лушчие карты Б5/пудра ТАСа и КБВ идеи (тут еще и вывод нормальный, а не как в моно/ломбарде) - нормальный процент на основные мсс коды.
Алла и фарсик позади, ибо дают только по категориям.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:13

  escobar написав:Алла и фарсик позади, ибо дают только по категориям.

у алки есть карты которые дают кэшбэк на все. но фантиками.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  SAndriy1 написав:Пример этого месяца: кино -20% (Отп)


А що за картка в ОТП?
V2
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  #<1 ... 719720721722
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