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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Господа, сколько времени идет платеж по реквизитам с карты Альфы на депозит в Моно
( в Альфе уже статус подтвержден )

До години.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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zzzzzz
Протягом дня має зайти.
Залежить, коли відправили.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:37

  V2 написав:zzzzzz
Протягом дня має зайти.
Залежить, коли відправили.


В 12:25
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:В 12:25

ГОдина пройшла і немає...чиніть шкандаль. :)
Але перевірте чи правильні реквізити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:42

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:В 12:25

ГОдина пройшла і немає...чиніть шкандаль. :)
Але перевірте чи правильні реквізити.


Так, хватит меня тут лякать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:50

  V2 написав:zzzzzz
Протягом дня має зайти.
Залежить, коли відправили.

Уже не зависит - максимум через 2 часа после отправки
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:12

  Vorlon написав:SAndriy1
Который за 350 грн. в месяц (4200 грн. в год)? Или 15000 грн. ежемесячных расходов по карте... Ну так себе - на любителя. Я столько кино не высмотрю :roll:

Это если много путешествовать и в качестве основной карты - тогда ещё ОК.

Пакет оформлял год назад. Дали 4000 гривен от МС, 1% на все, 2 на заправки, 5 рестораны, 20 кино, 50% Убер в аэропорты, 10 на весь Убер, Лаунжи (9 шт) бесплатно, fast-line бесплатно при 3000 гривен трат.
В пакете ещё VISA platinum - там тоже какие-то плюшки.
Плюс персональный менеджер, скидка на ячейки и пр - итого нормально )))
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