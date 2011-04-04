До години.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:18
Re: Байки про банки і не тільки....
До години.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:37
Живите своим умом!
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:40
Re: Байки про банки і не тільки....
ГОдина пройшла і немає...чиніть шкандаль.
Але перевірте чи правильні реквізити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:42
Так, хватит меня тут лякать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 23 січ, 2020 13:50
Уже не зависит - максимум через 2 часа после отправки
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:12
Пакет оформлял год назад. Дали 4000 гривен от МС, 1% на все, 2 на заправки, 5 рестораны, 20 кино, 50% Убер в аэропорты, 10 на весь Убер, Лаунжи (9 шт) бесплатно, fast-line бесплатно при 3000 гривен трат.
В пакете ещё VISA platinum - там тоже какие-то плюшки.
Плюс персональный менеджер, скидка на ячейки и пр - итого нормально )))
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