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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:05

Зашли деньги в Моно через 1ч 40 мин.
Общался с 2 операторами, оба оператора ддддддд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:28

  V2 написав:
  SAndriy1 написав:при 3000 гривен трат.


Це якась індивідуальна пропозиція?
Кешбек - живими коштами чи ревордсами?

Можно сертификатами магазинов, заправок и пр. Или функция «оплата баллами» - списывает бонусы при следущей оплате чего-либо
Условия стандартные. Нестандартно можете только ставку по депозитам согласовать. Отп не лидер по ставкам, но я привык к ним и уже 15 лет с ними. Сейчас на год при стандартной ставке 12%, через приложение 13%, а поторговаться можете 14-15% )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:41

  rollo написав:Купил в Эльдорадо по хорошей цене
Ноут получился дешевле на 855 грн.


refurbished или с дефектами?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:06

  Амвросий написав:
  rollo написав:Купил в Эльдорадо по хорошей цене
Ноут получился дешевле на 855 грн.


refurbished или с дефектами?

Целый, в цалофане. Такие на Розетке еще есть.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:14

  rollo написав:
  zzzzzz написав:
Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )


Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн.
Ноут получился дешевле на 855 грн.
Как то так.

Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:20

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:
  zzzzzz написав:
Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )


Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн.
Ноут получился дешевле на 855 грн.
Как то так.

Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.


Таки да. Если учесть еще, что покупка была за кредитные, загасить нужно будет 28 февраля, а денежки лежат на депозите под хороший процент.
rollo
 
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