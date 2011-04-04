Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Це якась індивідуальна пропозиція? Кешбек - живими коштами чи ревордсами?
Можно сертификатами магазинов, заправок и пр. Или функция «оплата баллами» - списывает бонусы при следущей оплате чего-либо Условия стандартные. Нестандартно можете только ставку по депозитам согласовать. Отп не лидер по ставкам, но я привык к ним и уже 15 лет с ними. Сейчас на год при стандартной ставке 12%, через приложение 13%, а поторговаться можете 14-15% )))
zzzzzz написав: Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )
Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн. Ноут получился дешевле на 855 грн. Как то так.
Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
zzzzzz написав: Расскажите какие у вас были затраты и сколько %% кешбека на них начислено ( это не стеб, мне действительно любопытно )
Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн. Ноут получился дешевле на 855 грн. Как то так.
Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.
Таки да. Если учесть еще, что покупка была за кредитные, загасить нужно будет 28 февраля, а денежки лежат на депозите под хороший процент.
Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
amator2020 написав:Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY по цій дебетній картці в грудні було 10% кешбеку на аптеки. Може буде і в лютому. Навіть якщо не буде заробите 15% річних просто протримавши кошти на ній. Форвад або просто Фарс банка є в Ваших краях? При замовленні не підключати страхівки і СМС інформування. Ну і 1000 грн слід тримати на карті, щоб абонплати щомісячної 15 грн не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
amator2020 написав:Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
для аптек ТАС пудра 3%, у альфы есть акционный кешбек 20% на liki24