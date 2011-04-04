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rollo написав:Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн. Ноут получился дешевле на 855 грн. Как то так.
Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.
Таки да. Если учесть еще, что покупка была за кредитные, загасить нужно будет 28 февраля, а денежки лежат на депозите под хороший процент.
А ще треба було купляти з якогось кешбечного сервісу - ще би пару % отримали.
amator2020 написав:дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке?
Зараз зелена абанки 4% за свої, тобто хоч вона кредитна, та можна з 0 і покласти свої, але місяць закінчується. По запрошенню може ще і 50 грн. дадуть. Наступного також може щось цікаве буде.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 23 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
amator2020 написав:Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
До конца января А-банк дает 4% кб грязными за свои деньги на медицину (в т.ч. аптеки) по карте "Зелена". Это кредитка, но с нулевым кредитным лимитом, имхо, дадут по-любому. Ну и можете сразу включить депозитное свойство карты.
amator2020 написав:Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY по цій дебетній картці в грудні було 10% кешбеку на аптеки. Може буде і в лютому. Навіть якщо не буде заробите 15% річних просто протримавши кошти на ній. Форвад або просто Фарс банка є в Ваших краях? При замовленні не підключати страхівки і СМС інформування. Ну і 1000 грн слід тримати на карті, щоб абонплати щомісячної 15 грн не було.
Нагадало, як козак колись пенсіонерів у Дельту заганяв, так тепер хворими приторговують.
amator2020 написав:Добрый вечер! Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.