RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:53

  rollo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Если интересно. Купил в Эльдорадо по хорошей цене 19999 грн. хороший ноутбук и рассчитался картой Аллы Максимум 2.0. Кешбэк в виде орехов кешью (программа там такая ореховая) - 999.9 грн. плюс 99.99 грн. Итого 1099.8 грн. или грязными 855 грн.
Ноут получился дешевле на 855 грн.
Как то так.

Супер. Краще може тільки Сіма...навіть по Платині.


Таки да. Если учесть еще, что покупка была за кредитные, загасить нужно будет 28 февраля, а денежки лежат на депозите под хороший процент.


А ще треба було купляти з якогось кешбечного сервісу - ще би пару % отримали.

  amator2020 написав:дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке?


Зараз зелена абанки 4% за свої, тобто хоч вона кредитна, та можна з 0 і покласти свої, але місяць закінчується. По запрошенню може ще і 50 грн. дадуть. Наступного також може щось цікаве буде.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 23 січ, 2020 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:57

  amator2020 написав:Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.

До конца января А-банк дает 4% кб грязными за свои деньги на медицину (в т.ч. аптеки) по карте "Зелена". Это кредитка, но с нулевым кредитным лимитом, имхо, дадут по-любому. Ну и можете сразу включить депозитное свойство карты.
AlexTk
1
 
Повідомлень: 415
З нами з: 08.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Що це за банк такий?
Де можна 5 кредитів взяти?
Жінка втратила всі гроші через пропущений телефонний дзвінок
https://internetua.com/jinka-vtratila-v ... ii-dzvinok
Ethereum
 
Повідомлень: 990
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:18

  Квесторе_поверніться написав:
  amator2020 написав:Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.

http://lx4.me/c/FCtDnKyY по цій дебетній картці в грудні було 10% кешбеку на аптеки.
Може буде і в лютому.
Навіть якщо не буде заробите 15% річних просто протримавши кошти на ній.
Форвад або просто Фарс банка є в Ваших краях?
При замовленні не підключати страхівки і СМС інформування.
Ну і 1000 грн слід тримати на карті, щоб абонплати щомісячної 15 грн не було.

Нагадало, як козак колись пенсіонерів у Дельту заганяв, так тепер хворими приторговують.
  Ethereum написав:Що це за банк такий?
Де можна 5 кредитів взяти?
Жінка втратила всі гроші через пропущений телефонний дзвінок
https://internetua.com/jinka-vtratila-v ... ii-dzvinok

Так там вона пише про кредитку і 2 кредити у банку (може переведені у розстрочку витрати), а ще 6 кредитів були взяти у МФО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:08

.... для Аптек

  amator2020 написав:Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.

Подымайте ветку Лучшая карта для cashback'а :)
см. viewtopic.php?p=4850339#p4850339
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30189
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3499 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, где поставить столбики на валютные депо? Спасибо.


P.S. С завтрашнего дня у банка «Львів» ставки -1%
Земельный капитал ещё норм ставки и бонус лотерея норм.
silen
 
Повідомлень: 23
З нами з: 03.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:10

  Ethereum написав:Жінка втратила всі гроші через пропущений телефонний дзвінок
https://internetua.com/jinka-vtratila-v ... ii-dzvinok
А что, паспорт уже не нужен? как они смогли набрать кредитов, имея только симку?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:34

  silen написав:Подскажите, где поставить столбики на валютные депо? Спасибо.


P.S. С завтрашнего дня у банка «Львів» ставки -1%
Земельный капитал ещё норм ставки и бонус лотерея норм.


Комінвест,
5 років
http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits

продукт "Звичайний"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7299
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:55

  Квесторе_поверніться написав:
  amator2020 написав:Добрый вечер!
Здесь велась интересная речь о кб и мне хотелось бы узнать какая на сегодняшний момент есть дебетовая карта(кредитка мне не светит) для кб по аптеке? Здесь ув.форумчанин посоветовал ТАС(я так понял плативка с 1% на всё,но там траты на 5000 в месяц с кб 50 грн в месяц. А мне предстоят серьёзные траты на аптеку. Подскажите пож.очень нужно.

http://lx4.me/c/FCtDnKyY по цій дебетній картці в грудні було 10% кешбеку на аптеки.
Може буде і в лютому.
Навіть якщо не буде заробите 15% річних просто протримавши кошти на ній.
Форвад або просто Фарс банка є в Ваших краях?
При замовленні не підключати страхівки і СМС інформування.
Ну і 1000 грн слід тримати на карті, щоб абонплати щомісячної 15 грн не було.


Рефералка на дебетку или кредитку?
jurasja
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 14.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:54

  silen написав:Подскажите, где поставить столбики на валютные депо? Спасибо.


P.S. С завтрашнего дня у банка «Львів» ставки -1%
Земельный капитал ещё норм ставки и бонус лотерея норм.

столбы в банке клиринговый дом, в дол до 3х лет - макс. 3,75%
шикарно в гривнах, на 1 год - 17,25%, до 3х лет 16,25%
Raymond
 
Повідомлень: 780
З нами з: 16.12.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 722723724725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1019)
24.01.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.