RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 724725726727>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:19

Айбокс банк на год 17% с ежемесячно выплатой %%

Если вы были ранее вкладчиком +1%
Итого на год 18%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36925
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3551 раз.
Подякували: 8629 раз.
 
Профіль
40
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:47

Jurasja, на обидві.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31740
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:50

  zzzzzz написав:Айбокс банк на год 17% с ежемесячно выплатой %%

Если вы были ранее вкладчиком +1%
Итого на год 18%

Можливе поповнення? Виплата щомісячно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31740
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:33

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Айбокс банк на год 17% с ежемесячно выплатой %%

Если вы были ранее вкладчиком +1%
Итого на год 18%

Можливе поповнення? Виплата щомісячно?


2.7. поповнення коштами Вкладного (депозитного) рахунку протягом всього строку дії Договору:
2.7.1. не здійснюється;
2.8. періодичність виплати процентів:
2.8.1. відбувається щомісячно, при цьому виплата процентів визначається наступним чином:
2.8.1.1. перша виплата: не раніше "_____" _____________р.;
2.8.1.2. наступні виплати: не раніше _____ числа щомісяця протягом терміну дії Договору;
2.8.1.3. остання виплата: в день повернення Вкладу.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 19.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36

Jay2004, дякую, це як в Порохбанці було на 10 років під 18%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 24 січ, 2020 20:16, всього редагувалось 2 разів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31740
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35

ОВДП України: як купити і заробити?
https://new.minfin.com.ua/ua/ovgz-ukrainy
V2
4
 
Повідомлень: 6450
З нами з: 03.07.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:04

  V2 написав:ОВДП України: як купити і заробити?
https://new.minfin.com.ua/ua/ovgz-ukrainy

Вже ніяк, потяг пішов.
komp
1
 
Повідомлень: 8027
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2130 раз.
Подякували: 3148 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14

Деповклади в грн дають більший профіт...наразі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31740
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:26

  Квесторе_поверніться написав:Деповклади в грн дають більший профіт...наразі.

Геть з гривні! 8) :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27390
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1901 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:53

умозаключенія і прогнози топ-банкірів БСУ


«Ставки за гривневими депозитами знизяться в найближчі пів року на 4%, десь до кінця літа. Можливо, ставки за депозитами у валюті знизяться до рівня, близького до нуля. "Близько 1%" – це те, що банки будуть пропонувати»

Напрям руху ставок вже визначено, з ним сперечатися складно

«Січень, лютий – це місяці слабкої ділової активності. До того ж клієнтам треба дати можливість звикнути до нових ставок, щоб далі продовжити їх зниження. Різке зниження ставок хвилює клієнтів. Потрібно розуміти наш менталітет: українці звикли на цьому заробляти, тому кожного разу, коли банки знижують ставку, клієнти це розуміють так, начебто до них у кишеню залізли»

Падіння ставок все ж таки триватиме

:oops:

https://youtu.be/y2YNueXMnkg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7309
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 724725726727>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213012
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80967)
24.01.2020 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.