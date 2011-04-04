Айбокс банк на год 17% с ежемесячно выплатой %%
Если вы были ранее вкладчиком +1%
Итого на год 18%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:19
Айбокс банк на год 17% с ежемесячно выплатой %%
Если вы были ранее вкладчиком +1%
Итого на год 18%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:47
Jurasja, на обидві.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:50
Можливе поповнення? Виплата щомісячно?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:33
2.7. поповнення коштами Вкладного (депозитного) рахунку протягом всього строку дії Договору:
2.7.1. не здійснюється;
2.8. періодичність виплати процентів:
2.8.1. відбувається щомісячно, при цьому виплата процентів визначається наступним чином:
2.8.1.1. перша виплата: не раніше "_____" _____________р.;
2.8.1.2. наступні виплати: не раніше _____ числа щомісяця протягом терміну дії Договору;
2.8.1.3. остання виплата: в день повернення Вкладу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:36
Jay2004, дякую, це як в Порохбанці було на 10 років під 18%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 24 січ, 2020 20:16, всього редагувалось 2 разів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:35
ОВДП України: як купити і заробити?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:04
Вже ніяк, потяг пішов.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:14
Деповклади в грн дають більший профіт...наразі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:26
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:53
умозаключенія і прогнози топ-банкірів БСУ
«Ставки за гривневими депозитами знизяться в найближчі пів року на 4%, десь до кінця літа. Можливо, ставки за депозитами у валюті знизяться до рівня, близького до нуля. "Близько 1%" – це те, що банки будуть пропонувати»
Напрям руху ставок вже визначено, з ним сперечатися складно
«Січень, лютий – це місяці слабкої ділової активності. До того ж клієнтам треба дати можливість звикнути до нових ставок, щоб далі продовжити їх зниження. Різке зниження ставок хвилює клієнтів. Потрібно розуміти наш менталітет: українці звикли на цьому заробляти, тому кожного разу, коли банки знижують ставку, клієнти це розуміють так, начебто до них у кишеню залізли»
Падіння ставок все ж таки триватиме
+50грн !
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