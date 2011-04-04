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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:07
Хто користувався Опендатабот?
Це безпечно давати свій ІПН ?
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Ethereum
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:10
Ethereum написав:
Це безпечно давати свій ІПН ?
він є не тільки там
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Мизантрóп
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