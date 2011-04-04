Хто користувався Опендатабот?
Це безпечно давати свій ІПН ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:01
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:07
За 2019 рік кількість діючих структурних підрозділів українських банків зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Національного банку.
Лідер за кількістю закритих відділень Ощадбанк, за рік банк скоротив 303 відділення - зараз 2327 проти 2630 на початку року.
На другому місці ПриватБанк – 1928 діючих проти 2021 на початку року (мінус 93 відділення).
Трохи менше скорочували кількість відділень приватні банки з іноземним капіталом: УкрСиббанк з 284 відділеннями (-16), Райффайзен Банк Аваль з 496 (-7), Сбербанк (-5).
У той же час ПУМБ за рік відкрив 28 нових підрозділів.
Загалом, у четвертому кварталі минулого року банки закрили 203 відділення.
Станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховується 75 діючих банків, що на дві фінустанови менше ніж на початку минулого року.
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:47
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