Додано: Суб 25 січ, 2020 11:49

greenozon написав: Річна інфляція впала до 4,1% через грудневу дефляцію



прогнозують НБУ скине обліковку на наступному засіданні одразу на -2%

https://finclub.net/ua/news/richna-infl ... tsiiu.html



ітого - депозити далі каменем вниз Річна інфляція впала до 4,1% через грудневу дефляціюпрогнозують НБУ скине обліковку на наступному засіданні одразу на -2%ітого - депозити далі каменем вниз

Мечты-мечты

Скорей бы стали былью.

Мечты-мечтыСкорей бы стали былью.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/